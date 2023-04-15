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المندلاوي: نظام البعث لم يتوان باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً في ابادة عشرات الاف المدنيين العزل


 اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ان نظام البعث الظلامي وبهدف الحفاظ على حكمه الجائر لم يتوان في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً في ابادة عشرات الاف المدنيين العزل.

وبحسب بيان لمكتبه الاعلامي, ان المندلاوي استذكر , احدى الصفحات والمجازر المؤلمة التي قادها النظام الدموي ضد شعبنا ، ألا وهي جريمة الأنفال التي ارتكبها بكل غدر النظام الصدامي العبثي والتي تعد اكبر جريمة ابادة جماعية في التأريخ الحديث".

وقال المندلاوي :"ان نظام البعث الظلامي وبهدف الحفاظ على حكمه الجائر لم يتوان في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً في إبادة عشرات الاف المدنيين العزل يسكنون قرى امنة وتهجير عشرات الاف واخفاء جثامين الشهداء في مقابر جماعية وكل ذنبهم هو رفضهم للظلم والجور ".

واكد على ضرورة تدويل وفضح جميع جرائم وممارسات النظام البعثي تقديراً ووفاءً للدماء الزكية للشهداء الأبرار ، وان تكون هذه الجرائم الدافع لكل العراقيين للعمل على ترسيخ نظام ديمقراطي وعراق متطور في كافة المجالات ومحاربة الفكر المتطرف ودعوات احياء أنظمة دكتاتورية بذرائع واهية".

واضاف المندلاوي:"ان استذكارنا بألم لجريمة الانفال تدفعنا للعمل لبناء عراق جديد يسوده السلام، ويتصدى لكل سلوك يهدف الى احياء الدكتاتورية والسياسات العدوانية".

واختتم المندلاوي البيان بالتضرع الى الباري عز وجل وفي هذه الأيام الرمضانية المباركة بأن يرحم شهداء العراق وان يمّن على شعبنا وبلدنا بالأمن والأمان والاستقرار".

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