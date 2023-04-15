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البرلمان يحدد موعد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة


أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، السبت، موعد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة.

وقال المندلاوي، وفق بيان لمكتبه إن "رئاسة مجلس النواب تسلمت تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة".

وأضاف، "سنشرّع في القراءة الثانية للقانون في جلسة يوم غد الأحد".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان، مساء اليوم، جلسة تتضمن:

أولا: استكمال التصويت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية.

ثانيا: التصويت على مشروع قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013.

ثالثا: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

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البرلمان يحدد موعد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة
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