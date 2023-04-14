دعوات نيابية لاستجواب وزير التجارة بعد انتهاء رمضان دون سلته الغذائية

انتقد رئيس تجمع الفاو زاخو النائب عامر عبد الجبار بشدة حيال تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان المبارك، فيما دعا رئيس الوزراء إلى محاسبة وزير التجارة على خلفية التلكؤ الحاصل .

وقال عبد الجبار في حديث ل / المعلومة/ ، أن " هناك تلكؤ واضحا من قبل وزارة التجارة في عدم توزيع مفردات البطاقة التموينية على المستحقين رغم دخولنا نهاية شهر رمضان ".

وأضاف اننا " كنا نأمل أن تكون جهود وزارة التجارة مضاعفة من أجل التقليل من أعباء الكساد الاقتصادي الذي ضرب شرائح واسعة من المجتمع نلاحظ أن هناك تأخراً بتوزيع مفردات البطاقة التموينية، وهو ما يمثل استخفافا بالمواطنين".

مشددا على ضرورة " محاسبة وزارة التجارة وتبين أسباب تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية الخاصة بشهر رمضان قبل موعدها المحدد ، مؤكدا ان ملايين الفقراء لم يتسلموا لغاية الان حصة كاملة من مفردات البطاقة التموينية.

مؤكدا أنه " هناك تحرك من قبل النائب هادي السلامي لاستجواب وزير التجارة الا ان الموافقة لم تحصل لغاية الان ".

واعربت عضو مجلس النواب سروة محمد في وقت سابق،عن استغرابها حيال تاخر توزيع مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان المبارك، مطالبة وزارة التجارة بالالتزام بتوقيتات توزيع مفردات البطاقة التموينية ".