الشيخ قيس الخزعلي: العراقيون في مقدمة المدافعين عن القدس والقضية الفلسطينية

استذكر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، الشهيدين القائدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني بيوم القدس العالمي، مؤكدا ان العراقيين في مقدمة المدافعين عن القدس والقضية الفلسطينية.

وقال الشيخ الخزعلي في كلمة القاها بالمناسبة، وتابعتها /المعلومة/، “نعيش الذكرى الرابعة ليوم القدس بغياب الشهيدين القائدين سليماني والمهندس”.

واكمل “يوم القدس اعلنه السيد الخميني لتذكير العالم بمظلومية الفلسطينيين وليجدد الأحرار عهدهم بالتصدي لإسرائيل”.

واضاف “نلاحظ وهن النظام الصهيوني وتشتته وهذه النتيجة الطبيعية لهذا النظام اللقيط ومجتمعه الهجين ونقترب يوما بعد يوم من تحقق الوعد الإلهي”.

وتابع “نحن سائرون باتجاه نهاية النظام الظالم القائم على قطبية دولة الشر أميركا، “موكدا ان ” دم الشهيد سليماني الطاهر جعل المقاومة أعمق جذرا وأصلب عودا وهي تمتلك الصواريخ الذكية والمسيرات”.

وزاد “تسير المقاومة السياسية والعسكرية والثقافية جنبا لجنب ليكون العراق سيدا قويا ويقف طودا ضد أعدائه بمقدمتهم الكيان الصهيوني”.