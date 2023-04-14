كتلة الجيل الجديد تهاجم البارتي واليكتي: يتاجران باسم الأنفال وحلبجة

هاجمت كتلة الجيل الجديد النيابية، الجمعة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بالمتاجرة باسم الأنفال وحلبجة والضحايا الكرد.

وذكرت الكتلة في بيان أنه "على مدى 32 عاما، لم يتحدث المسؤولين في إقليم كردستان عن "مجزرة الأنفال" سوى إصدار البيانات، حيث يمتلك الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني المكاسب والمناصب والأموال بسبب المتاجرة باسم الأنفال وحلبجة والضحايا، لكنهم حتى الآن لم يقدموا أي شيء لعوائل الضحايا، ولم يردوا عليهم، بل أهملوه".

وأضافت، ان "من واجب حكومة إقليم كوردستان خدمة عوائل ضحايا كارثة الأنفال وتعويضهم، ونحن نضغط في هذا الاتجاه، لكن في الوقت نفسه، وبسبب عدم ثقتنا بحكومة الإقليم الفاشلة، نعمل بكلِّ جهد في بغداد من أجل تعويض ضحايا الأنفال وحلبجة من قبل الحكومة العراقية".

وأشارت الى انها "ستستمر ضغوطنا وجهودنا داخل الإقليم لتغيير هذا الحكم السيئ بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، وتشكيل حكومة جيدة في المنطقة لخدمة جميع شعب كردستان".