مستذكرا جريمة الانفال.. رئيس الجمهورية : مناسبة تستدعي التكاتف لترسيخ دولة ديمقراطية

استذكر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد جريمة الانفال ، مؤكدا انها مناسبة تستدعي التكاتف.
وقال رشيد في تغريدة على تويتر : " نستذكر بحزن بالغ ذكرى جريمة الانفال التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق الشعب الكردي عبر حملات ابادة ومقابر جماعية جسّدت الطغيان الذي مارسه الاستبداد ضد العراقيين ".
واضاف :" هذه المناسبة الاليمة تستدعي التكاتف لترسيخ دولة ديمقراطية تحقق طموحات الشعب في حياة كريمة آمنة وتمنع تكرار المآسي
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