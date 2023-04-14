الأخبار

الصدر يجمد التيار الصدري ويغلق حسابه في تويتر..


قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، تجميد التيار الصدري أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث و(براني السيد الشهيد) لمدة لا تقل عن سنة.

وقال الصدر في تغريدة  "أن أكون مصلحاً للعراق.. ولا أستطيع أن أصلح "التيار الصدري" فهذه خطيئة".

وأضاف: "وأن أستمر في قيادة "التيار الصدري" وفيه "أهل القضية" وبعض من "لفاسدين" وفيه بعض الموبقات.. فهذا أمر جلل".

وأكمل الصدر: "فلذا أجد من المصلحة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث و"براني السيد الشهيد" لمدة لا تقل عن سنة".. لأعلن براءة من كل ذلك أمام ربّي أولاً وأمام والدي ثانياً.

وتابع، "كما ويغلق مرقد السيد الوالد (قدس) إلى ما بعد عيد الفطر. على أن تنفذ هذه القرارات من هذه الليلة المباركة فوراً. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منًا. فوالله قد سئمتهم وسئموني".

 

وفي تغريدة اخرى، اعلن مقتدى الصدر اغلاق حسابه في منصة تويتر.

وبعد تغريدة مقتدى الصدر بغلق حسابه في تويتر، المنصات الاعلامية التابعة للتيار الصدري تقرر ايضا اغلاقها واحدة تلو الأخرى.

ادناه الحسابات المغلقة التابعة للتيار الصدري لغاية الان:

 

ويأتي ذلك بعد أن أعلن صالح محمد العراقي المعروف بوزير القائد، قبل ساعات قليلة، إلغاء زعيم التيار الصدري إعتكافاً مفترضاً بمسجد الكوفة بسبب "اهل القضية".

ولم يوضح وزير القائد تفاصيل أكثر عن "الغاء الاعتكاف"، او من يقصدهم بالتغريدة.

لكن كشفت مصادر خاصة ان "مجموعة تطلق على نفسها أصحاب القضية، أشاعوا أن الإمام المهدي ع سيظهر في الكوفة وذلك بالتزامن مع قرار من الصدر بالمشاركة في الاعتكاف".

وهذه المجموعة تنتمي للتيار الصدري، وتعتبر أن مقتدى الصدر هو الإمام المهدي او وصيه، بحسب المصادر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصدر يجمد التيار الصدري ويغلق حسابه في تويتر..
وزير الدفاع يكرم ضباطا ومنتسبين انقذوا عوائل من الفيضانات قرب تلال حمرين
العراق وروسيا يبحثان العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تطويرها
السوداني : الحكومة عازمة على التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتطوير آليات مكافحة الفساد
السوداني يبحث مع وزير الشهداء والمؤنفلين في كردستان الجوانب التنفيذية والقانونية بشان حقوق ضحايا الدكتاتورية وجرائم الانفال
مكتب السوداني يعلن استحداث مؤسسات البلديات للمدن الجديدة
الشيخ همام حمودي خلال لقائه النخالة.. القضية الفلسطينية أبقت على روح المقاومة الإسلامية ضد الاستكبار العالمي
مدير المرور الجديد : معيار العمل الخبرة والنزاهة والمهنية
زيدان يبحث في باريس مع وزير العدل الفرنسي التعاون المشترك في الاختصاص القضائي والقانوني
الحاج هادي العامري يقيم مأدبة افطار على شرف زيارة القائد زياد النخالة والوفد المرافق له. بحضور شخصيات سياسية وقادة الحشد والمقاومة.
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
فيسبوك