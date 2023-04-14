الصدر يجمد التيار الصدري ويغلق حسابه في تويتر..

قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، تجميد التيار الصدري أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث و(براني السيد الشهيد) لمدة لا تقل عن سنة.

وقال الصدر في تغريدة "أن أكون مصلحاً للعراق.. ولا أستطيع أن أصلح "التيار الصدري" فهذه خطيئة".

وأضاف: "وأن أستمر في قيادة "التيار الصدري" وفيه "أهل القضية" وبعض من "لفاسدين" وفيه بعض الموبقات.. فهذا أمر جلل".

وأكمل الصدر: "فلذا أجد من المصلحة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث و"براني السيد الشهيد" لمدة لا تقل عن سنة".. لأعلن براءة من كل ذلك أمام ربّي أولاً وأمام والدي ثانياً.

وتابع، "كما ويغلق مرقد السيد الوالد (قدس) إلى ما بعد عيد الفطر. على أن تنفذ هذه القرارات من هذه الليلة المباركة فوراً. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منًا. فوالله قد سئمتهم وسئموني".

وفي تغريدة اخرى، اعلن مقتدى الصدر اغلاق حسابه في منصة تويتر.

وبعد تغريدة مقتدى الصدر بغلق حسابه في تويتر، المنصات الاعلامية التابعة للتيار الصدري تقرر ايضا اغلاقها واحدة تلو الأخرى.

ادناه الحسابات المغلقة التابعة للتيار الصدري لغاية الان:

ويأتي ذلك بعد أن أعلن صالح محمد العراقي المعروف بوزير القائد، قبل ساعات قليلة، إلغاء زعيم التيار الصدري إعتكافاً مفترضاً بمسجد الكوفة بسبب "اهل القضية".

ولم يوضح وزير القائد تفاصيل أكثر عن "الغاء الاعتكاف"، او من يقصدهم بالتغريدة.

لكن كشفت مصادر خاصة ان "مجموعة تطلق على نفسها أصحاب القضية، أشاعوا أن الإمام المهدي ع سيظهر في الكوفة وذلك بالتزامن مع قرار من الصدر بالمشاركة في الاعتكاف".

وهذه المجموعة تنتمي للتيار الصدري، وتعتبر أن مقتدى الصدر هو الإمام المهدي او وصيه، بحسب المصادر.