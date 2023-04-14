العراق وروسيا يبحثان العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تطويرها

إلتقى سفير جُمْهُوريَّة العراق لدى روسيا الاتحاديّة الدكتور قحطان طه خلف مع ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة العلاقات الدوليَّة في مجلس الدوما الروسيّ، اليوم الخميس.

وذكر بيان لوزارة الخارجية انه جرى خلال اللقاء مُناقشة العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وسُبُل تطويرها، بالإضافة إلى التعاون البرلمانيّ من خلال اللجان البرلمانيَّة، مع ضرورة تفعيل عمل لجنة الصداقة البرلمانيَّة لكلا البلدين ومن خلال الزيارات المتبادلة، كما جرى مُناقشة التعاون في شؤون الطاقة بين البلدين.

وأكَّد السفير حرص العراق على تطوير العلاقات مع روسيا الاتحاديّة وعلى كافة الصعد.

بدوره، قدم ليونيد سلوتسكي جملة من القضايا الإقليميَّة والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك، مُؤكدا أنَّ الحكومة الروسيَّة مستمرة في دعمها الكامل للحكومة العراقيَّة، مُشددا على ضرورة الاستمرار في خلق الظروف المناسبة التي من شأنها المضيّ قدماً لتحقيق أكبر قدر من المصالح بين البلدين الصديقين.