السوداني : الحكومة عازمة على التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتطوير آليات مكافحة الفساد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عزم الحكومة على التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتطوير آليات مكافحة الفساد والحد من خطورته .
وعبر السوداني ، خلال رعايته توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة العراقية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ، لتعزيز مكافحة الفساد ، عن تقديره لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وشركاء التنمية الدوليين على دعم العراق في مجال مكافحة الفساد، مبينا :" ان الحكومة الحالية اولت ملف مكافحة الفساد اهتماماً كبيراً ".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha