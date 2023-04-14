السوداني يبحث مع وزير الشهداء والمؤنفلين في كردستان الجوانب التنفيذية والقانونية بشان حقوق ضحايا الدكتاتورية وجرائم الانفال

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وزير الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان عبد الله حاج محمود.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء بحث الجوانب التنفيذية والقانونية التي تتعلق بحقوق ضحايا الدكتاتورية وجرائم الانفال، وسبل تذليل العقبات التي تعترض إنفاذ القوانين الخاصة بتعويض الضحايا وذويهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على أن ينال جميع ضحايا النظام الدكتاتوري، وضحايا الإرهاب حقوقهم، وتوفير كل ما من شأنه أن يضمن لهم حياة كريمة، إنصافاً لهم، واستشعاراً من الحكومة والمجتمع بقيمة تضحياتهم.

من جانبه ثمّن حاج محمود، جهود رئيس مجلس الوزراء واهتمامه بعوائل الشهداء وذويهم، ولاسيما جهوده الأخيرة في ما يخص تعزيز مسارات العمل والتكامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ، لما فيه مصلحة جميع العراقيين