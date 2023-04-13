مكتب السوداني يعلن استحداث مؤسسات البلديات للمدن الجديدة

اعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استحداث مؤسسات البلديات للمدن الجديدة ورفع الملف إلى مجلس الوزراء لاستكمال الموافقات والمباشرة بالبنى التحتية اللازمة.

وذكر المكتب في بيان:" استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وانسجاماً مع ما جاء في المنهاج الوزاري بشأن حلول أزمة السكن، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (23052 في 25 كانون الثاني 2023)، المتضمن تكليف المحافظات بعملية التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المضي في استحداث المدن الجديدة خارج التصاميم الأساس للمدن القائمة، فقد جرى استحداث مؤسسات البلديات للمدن الجديدة، ورفع الملف إلى مجلس الوزراء لاستكمال الموافقات والمباشرة بالبنى التحتية اللازمة".

واضاف:" انه تم إنشاء بلدية علي الوردي في محافظة بغداد، وبلدية السلام في محافظة النجف الأشرف، وبلدية المتنبي في محافظة واسط، وبلدية الديوانية الجديدة في محافظة الديوانية".

وتابع:" ان عملية إتمام نقل ملكية الأراضي من وزارتي المالية والزراعة إلى المؤسّسات البلدية الجديدة، توفيراً للجهد واختزالاً للإجراءات، تجري ووفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، إذ تم تشكيل لجان مختصة في كل محافظة لمتابعة استكمال تهيئة الأراضي والشروع في التخطيط العمراني وتنفيذ البنى التحتية".

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد في 8 تشرين الثاني 2022، أهمية تنفيذ مدن جديدة مخدومة، تتمتع بالبنى التحتية وفق نموذج اقتصادي والتزامات بين الحكومة والمواطن، وعدم الاكتفاء بتوزيع قطع أراضٍ تفتقر للخدمات وتنتج مدناً مشوهة