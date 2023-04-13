الشيخ همام حمودي خلال لقائه النخالة.. القضية الفلسطينية أبقت على روح المقاومة الإسلامية ضد الاستكبار العالمي

التقى الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي اليوم الخميس الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة والوفد المرافق له.

واكد الشيخ حمودي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه على وقوف الشعب العراقي مع الشعب الفلسطيني في قضيته التاريخية مؤكدا" ان القضية الفلسطينية أبقت على روح المقاومة الإسلامية الجهادية ضد الاستكبار العالمي المتمثل بالكيان المحتل، لافتا الى ان" قضية فلسطين عميقة وتاريخية وتعتبر قضية كل الأجيال.

من جانبه أكد الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة على عمق العلاقة التاريخية ما بين المجلس الأعلى والقضية الفلسطينية، مشيدا" بالمواقف السياسية التاريخية التي قادها المجلس الأعلى ضد التطبيع مع العدو الصهيوني