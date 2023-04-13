مدير المرور الجديد : معيار العمل الخبرة والنزاهة والمهنية

أصدر مدير المرور العام الجديد، اللواء الحقوقي محمد التميمي، فور تسنمه منصبه مساء اليوم الخميس، ثلاثة توجيهات تخص عمل المديرية والموطنين.

وذكرت مديرية المرور، في بيان أن "مدير المرور العام اللواء الحقوقي محمد التميمي وبعد تسلمه المنصب حسبما جاء بموافقة رئيس مجلس الوزراء ومباركة وزير الداخلية، التقى مباشرة بمدراء الأقسام والشعب التابعة لمقر مديرية المرور العامة".

وأشاد التميمي، بـ"عمل مدير المرور العام السابق على ما قدمه خلال فترة عمله في المديرية "، موجهاً بأن "يكون العمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمة الأفضل للمواطن العراقي واستخدام التكنولوجيا والطرق الحديثة في العمل المروري ".

و أشاد، بـ"عمل رجال المرور الذين يعملون بتنظيم حركة السير والمرور في أصعب الظروف الأمنية والمناخيه".

وشدد على "ضرورة أن يكون معيار العمل الخبرة والنزاهة والمهنية"، موعزاً بـ"بالإستمرار باستقبال المواطنين وسماع آرائهم واستفساراتهم وأسئلتهم وشكاواهم وحلها وفقا للضوابط والقوانين المرورية".

بدورهم، رحب مدراء الأقسام والشعب بـ"مدير المرور العام الجديد"، معربين عن "استعدادهم للعمل كخلية نحل ليبقى اسم مديرية المرور العامة شامخاً"