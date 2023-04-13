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الحاج هادي العامري يقيم مأدبة افطار على شرف زيارة القائد زياد النخالة والوفد المرافق له. بحضور شخصيات سياسية وقادة الحشد والمقاومة.
وكالة انباء براثا
97
2023-04-13
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