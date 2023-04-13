الأخبار

النزاهة توقع بعدد من المتهمين يقومون بجباية مبالغ مالية بصورة غير قانونية


أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن الايقاع بــ(١١) متهماً يقومون بجباية مبالغ مالية من أصحاب المركبات بصورة غير قانونية على الطريق الرابط بين بغداد وصلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان ان " ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة نفذت عمليَّتين في الطريق الرابط بين بغداد وصلاح الدين وسيطرة الإمامين تم فيهما الإيقاع بــ(١١) متهماً منتسبين إلى عدة جهات في المحافظة".

وأضافت: "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّتين اللتين نفذتا بموجب مذكرتين قضائيَّتين، أفادت بأن فريقاً من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد تمكن، بالتنسيق والتعاون مع جهات إنفاذ القانون، من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية بحق متهمين اثنين يعملان في أحد الأجهزة الأمنيَّة بإحدى السيطرات في الطريق الرابط بين العاصمة بغداد ومحافظة صلاح الدين، وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".

وأردفت إن "الفريق تمكن أيضاً من ضبط (٥) متهمين آخرين، اثنان منهم يدعيان أنهما يعملان بصفة عقد في ديوان محافظة صلاح الدين متلبسين بجباية مبالغ ماليَّـة من أصحاب عجلات الحمل، والثلاثة الآخرون مرتبطون بمنتسبين بــ"الجريمة الاقتصاديَّة"، دون أن يكون لهم أية صفة وظيفيَّة".

وفي السياق ذاته، تمكن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة من تنفيذ عمليَّة؛ بناءً على مذكرة صادرة عن قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، تم خلالها ضبط (٤) متهمين في سيطرة الإمامين الغربيَّة؛ وذلك عن قيامهم بجباية مبالغ ماليَّة من مركبات الحمل بصورة غير مشروعة".

كما أسفر عن العمليَّتين أيضاً "ضبط مبالغ ماليَّة ماليَّة ناهزت (١٢،٠٠٠،٠٠٠) اثني عشر مليون دينار بحوزة المتهمين، فضلاً عن ضبط العشرات من دفاتر وصولات قبض المحاسبة فارغة " مقطوعة وغير مقطوعة الوصل"، وأختام مختلفة الألوان والعناوين والمبالغ، و سيق المتهمون الــ (١١) على السادة قضاة التحقيق، رفقة المحاضر الأصوليَّة والمبرزات الجرميَّة المضبوطة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة اللازمة، إذ تم توقيف المتهمين الأربعة في العمليَّة الثانية على ذمة التحقيق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مكتب السوداني يعلن استحداث مؤسسات البلديات للمدن الجديدة
الشيخ همام حمودي خلال لقائه النخالة.. القضية الفلسطينية أبقت على روح المقاومة الإسلامية ضد الاستكبار العالمي
مدير المرور الجديد : معيار العمل الخبرة والنزاهة والمهنية
زيدان يبحث في باريس مع وزير العدل الفرنسي التعاون المشترك في الاختصاص القضائي والقانوني
الحاج هادي العامري يقيم مأدبة افطار على شرف زيارة القائد زياد النخالة والوفد المرافق له. بحضور شخصيات سياسية وقادة الحشد والمقاومة.
الإطاحة بأربعة ارهابيين بداعش في صلاح الدين
النزاهة توقع بعدد من المتهمين يقومون بجباية مبالغ مالية بصورة غير قانونية
العامري ونائب مدير الامن العام اللبناني يبحثان تطورات الاوضاع في لبنان وكيفية تجاوزها
أمين عام حركة الجهاد الإسلامي يصل العراق بدعوة رسمية والتقى بالسيد عادل عبد المهدي والسفير الايراني
العراق يرحب بالبيان السوري السعودي المُشترَك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
فيسبوك