النزاهة توقع بعدد من المتهمين يقومون بجباية مبالغ مالية بصورة غير قانونية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن الايقاع بــ(١١) متهماً يقومون بجباية مبالغ مالية من أصحاب المركبات بصورة غير قانونية على الطريق الرابط بين بغداد وصلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان ان " ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة نفذت عمليَّتين في الطريق الرابط بين بغداد وصلاح الدين وسيطرة الإمامين تم فيهما الإيقاع بــ(١١) متهماً منتسبين إلى عدة جهات في المحافظة".

وأضافت: "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّتين اللتين نفذتا بموجب مذكرتين قضائيَّتين، أفادت بأن فريقاً من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد تمكن، بالتنسيق والتعاون مع جهات إنفاذ القانون، من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية بحق متهمين اثنين يعملان في أحد الأجهزة الأمنيَّة بإحدى السيطرات في الطريق الرابط بين العاصمة بغداد ومحافظة صلاح الدين، وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".

وأردفت إن "الفريق تمكن أيضاً من ضبط (٥) متهمين آخرين، اثنان منهم يدعيان أنهما يعملان بصفة عقد في ديوان محافظة صلاح الدين متلبسين بجباية مبالغ ماليَّـة من أصحاب عجلات الحمل، والثلاثة الآخرون مرتبطون بمنتسبين بــ"الجريمة الاقتصاديَّة"، دون أن يكون لهم أية صفة وظيفيَّة".

وفي السياق ذاته، تمكن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة من تنفيذ عمليَّة؛ بناءً على مذكرة صادرة عن قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، تم خلالها ضبط (٤) متهمين في سيطرة الإمامين الغربيَّة؛ وذلك عن قيامهم بجباية مبالغ ماليَّة من مركبات الحمل بصورة غير مشروعة".

كما أسفر عن العمليَّتين أيضاً "ضبط مبالغ ماليَّة ماليَّة ناهزت (١٢،٠٠٠،٠٠٠) اثني عشر مليون دينار بحوزة المتهمين، فضلاً عن ضبط العشرات من دفاتر وصولات قبض المحاسبة فارغة " مقطوعة وغير مقطوعة الوصل"، وأختام مختلفة الألوان والعناوين والمبالغ، و سيق المتهمون الــ (١١) على السادة قضاة التحقيق، رفقة المحاضر الأصوليَّة والمبرزات الجرميَّة المضبوطة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة اللازمة، إذ تم توقيف المتهمين الأربعة في العمليَّة الثانية على ذمة التحقيق".