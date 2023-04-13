العامري ونائب مدير الامن العام اللبناني يبحثان تطورات الاوضاع في لبنان وكيفية تجاوزها

بحث رئيس تحالف الفتح، اليوم الخميس، مع نائب مدير الامن العام اللبناني العميد حسن الشقير تطورات الاوضاع في لبنان وكيفية تجاوزها.

وذكر المكتب الإعلامي للعامري في بيان أن الأخير "استقبل نائب مدير الامن العام اللبناني العميد حسن الشقير، وبحث معه تطورات الاوضاع في لبنان وكيفية تجاوزها".

واكد العامري، بحسب البيان، على "دعم العراق ل‍لبنان والوقوف الى جانبها لتجاوز الأزمات".

‏من جانبه، عبر الشقير عن "شكره للحكومة العراقية، ومواقفها الداعمة ل‍لبنان في مختلف الظروف".