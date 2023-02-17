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\"الزيارة الرجبية\".. السوداني يشكر الأجهزة الأمنية والعتبة الكاظمية ومواكب الخدمة


تقدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بالشكر والعرفان إلى الاجهزة الأمنية والحكومية والجهات الخدمية والعتبة الكاظمية المقدّسة وأصحاب المواكب وسائر النشاطات المجتمعية وحشود المتطوعين بعد انتهاء مراسيم ذكرى استشهاد الامام الكاظم ع.

وقال السوداني في بيان ، "أحيا شعبنا العراقي الكريم، والعالم الإسلامي، ذكرى استشهاد سابع أئمة أهل البيت عليهم السلام، كاظم الغيظ والعافي عن الناس، موسى بن جعفر بن محمد، عليه وعلى نبي الأمّة المصطفى محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه، في الأولين والآخرين، وبهذه المناسبة الخالدة، نعزّي أمّتنا الإسلامية وشعبنا العراقي ومراجعنا الكرام، مبتهلين إلى الله جلّ وعلا أن يلهمنا الهداية على خطى أئمة النور، وأن يرزقنا الثبات على مواقفهم الإنسانية العادلة، قولاً وعملاً".

وأضاف، "ومع الذكرى عميقة الأثر، جدّد الزائرون ومحبو آل بيت النبّوة، استحضارهم المعاني النبيلة لذكرى الإمام المعذّب في السجون، وأحيوا زيارته في فعل روحاني اتّسم بمظاهر الالتزام والتآخي ونكران الذات والتآصر المجتمعي، فتكلل بالنجاح والتوفيق".

وتابع، "نوجّه الشكر والعرفان إلى أجهزتنا الأمنية بكلّ صنوفها وتشكيلاتها العاملة، على السهر والثبات وتأمين انسيابية الزيارة، ومضيّها بسلام وطمأنينة لحشود الزائرين والشكر موصول لكل الأجهزة الحكومية والجهات الخدمية والعتبة الكاظمية المقدّسة وأصحاب المواكب وسائر النشاطات المجتمعية وحشود المتطوعين، الذين أسهموا وقدمّوا وخدموا جموع الزائرين بتفانٍ ومحبة وعطاء.

واختتم بالقول، "حفظ الله العراق، وأدام نعمة الأمن والاستقرار على أهله الكرام".

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