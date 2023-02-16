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توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية ومصدر حكومي يتحدث عن اتفاق سيمنس


وقّعت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، مذكّرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك/GE الأمريكية، في إطار البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تطوير قطاع الكهرباء في العراق، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "المذكرة تضمّنت محاور أساسية عديدة، ستُسهم في تطوير المنظومة الكهربائية في مجال الإنتاج وزيادة كفاءته والنقل والصيانة وتدريب الملاكات، وخفض انبعاثات الكربون لدعم تحول الطاقة في العراق".

وبحسب البيان، أكد السوداني "جدية الحكومة في دعم ملف الطاقة، وتقديم الدعم الكامل لوزارة الكهرباء من أجل رفع مستوى الإنتاج وصيانة المحطات، بما يسهم في معالجة مشكلة التيار الكهربائي، والتخفيف من معاناة المواطنين".

وأشار البيان الى، أنه "وفي ضوء المذكرة سيتم التعاقد على أعمال الصيانة طويلة الأمد ولمدّة خمس سنوات، لإدامة عمل وحدات إنتاج الطاقة التي تم تجهيزها من الشركة، إلى جانب زيادة كفاءة عمل وحدات إنتاج الطاقة العاملة حالياً من خلال تحديث المنظومات الملحقة بها، وإنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية على مراحل تتناسب مع الوقود المتوفر والتمويل".

وتضمنت المذكرة أيضاً إجراء الدراسات لاستغلال الغاز المصاحب وتنفيذ عدد من المحطات الثانوية سعة (400 و 133 كي في) مع ارتباطاتها في مختلف محافظات العراق، وإنشاء مركز مراقبة لأداء وعمل الوحدات التوليدية، فضلاً عن إنشاء مركز تدريب للكوادر العاملة في وزارة الكهرباء لتطوير قدراتهم الفنية، بحسب البيان.

بدوره، كشف مصدر حكومي، بنود مُذكَّرة التَّفاهم بين الحكومة العراقيّة وشركة (GE) الأمريكيّة، بعد توقيع مُذكَّرة تفاهم مع سيمنس الألمانيّة في كانون الثاني الماضي.

وقال المصدر أن "توجهات الحكومة تتضمّن بأن يتمّ التَّعاقد مع الشركات العالميّة الرصينة المُصنِّعة للمُعدّات كشركتي (سيمنس) بالإضافة إلى (GE)".

وأضاف، أنه "بعد أن تمَّ توقيع مُذكَّرة مبادئ التَّعاون مع شركة (سيمنس) في 13 كانون الثاني الماضي خلال زيارة رئيس الوزراء إلى ألمانيا، يتمّ اليوم توقيع مُذكَّرة مبادئ تعاون مع شركة (GE)، تهدف إلى مُعالجة المُعوِّقات التي واجهت اجراءات تنفيذ المشاريع التي سبق وأن تم إدراجها في مُذكَّرات التَّعاون المُوقَّعة بين وزارة الكهرباء والشركة سابقاً، ومنها مُعوِّقات التمويل بالإضافة إلى تعليمات مُؤسسات التمويل الجديدة بتعذّر تمويل المشاريع التي تعمل بالوقود الأحفوري من خلال تثبيت المشاريع المُدرجة ضمن خطة الوزارة التي ستساهم في زيادة إنتاج الطاقة وتقليل النقص الحادّ في تجهيز الطاقة وكذلك معالجة الاختناقات في قطاع النقل وتحسين كفاءة الأداء للوحدات العاملة حالياً وانشاء مركز مراقبة لها بالإضافة إلى مشاريع لاستغلال الغاز المُصاحِب".

وذكر المصدر: "على هذا الأساس، تمَّ صباح اليوم ما يلي:

ـ التَّعاقد مع (GE) على أعمال الصيانة طويلة الأمد ولمدة خمس سنوات لإدامة عمل وحدات إنتاج الطاقة التي تم تجهيزها من الشركة.

ـ زيادة كفاءة عمل وحدات إنتاج الطاقة العاملة حالياً من خلال تحديث المنظومات الملحقة بها.

ـ إجراء الدِّراسات لاستغلال الغاز المُصاحِب.

ـ تنفيذ عدد من المحطات الثانويّة 400 kva بالإضافة إلى 133 kva مع ارتباطاتها في مُختلف مُحافظات العراق.

ـ إنشاء مركز مراقبة لأداء وعمل الوحدات التوليديّة.

ـ إنشاء مركز تدريب لكوادر وزارة الكهرباء.

ـ إنشاء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائيّة وعلى مراحل تتناسب مع الوقود المتوفر والتمويل.

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توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية ومصدر حكومي يتحدث عن اتفاق سيمنس
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