استشهاد وإصابة 3 جنود نتيجة تعرض ارهابي في قضاء الطارمية شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستشهاد وإصابة 3 جنود نتيجة تعرض ارهابي في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر إن "تعرضاً ارهابياً شنته عصابات داعش الارهابية على القطعات الأمنية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد ادى الى استشهاد وإصابة ثلاثة جنود".

وأضاف، أن "القوات الأمنية ردت على العصابات الارهابية مما أجبرتهم على الانسحاب". وأشار الى أنه "تم العثور على مضافة لداعش الارهابي ضمن منطقة الاشتباك في الطارمية".