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الكشف عن مخطط امريكي خليجي يهدف لانشاء إقليم الأنبار


كشف الشيخ عبد الكريم الدليمي احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار ، الاثنين ، عن مخطط امريكي خليجي يلوح في الافق ويسير بسرية تامة وبدعم جهات داخلية متنفذة لانشاء اقليم الانبار.

وقال الدليمي في تصريح ل/ المعلومة/، إن “المرحلة الحالية وقبيل اقتحام مجلس النواب من قبل المتظاهرين كانت هنالك جولات خارجية لبعض شيوخ ووجهاء الانبار الى تركيا والاردن والامارات لطرح فكرة تجربة انشاء اول اقليم في البلاد وبدعم امريكي في محافظتهم بالتعاون والتنسيق مع جهات متنفذة في الحكومة المركزية من اجل بلورة فكرة انشاء الاقليم وكيفية اقناع الرافضين لهذا المشروع من خلال توليهم مناصب كبيرة واغراءات مالية “.

واضاف ان “هذه الدول اكدت دعمها لمثل هكذا مشروع على الرغم من معارضته الا ان شخصيات عشائرية متنفذة تحاول اقناعهم بهذه الفكرة ، مبينا ان” امريكا تحث حلفاءها في الخليج على اقناع الشارع الانباري بالقبول بهذا المشروع حيث اختلفت وجهات النظر في اول اجتماع اقيم بهذا الشأن في تركيا”.

وأوضح الدليمي، أن “منظمات مدنية تديرها جهات خارجية تعمل على تبني عقد المؤتمرات في هذه الدول بالاضافة الى محافظة أربيل”، مؤكدا ان “انشاء اقليم الانبار مدعوم من قبل جهات سياسية مؤثرة وخصصت مبالغ مالية ضخمة من اجل تبني هذا المشروع وتطبيقه على امر الواقع “.

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