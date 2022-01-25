حرب البيانات تشتعل..حزب بارزاني لن نتنازل عن رئاسة الجمهورية

أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، الثلاثاء، أن منصب رئاسة الجمهورية هو من حصة حزبها وذلك في ظل تفاقم الصراع الكردي على المنصب.

وقالت النجار في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “لن نتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لأننا أصحاب المرتبة الأولى في الكتل الكردية، وعلى الاتحاد الوطني التخفيف من حدة التصريحات التي لاتخدم المصلحة الكردية”.

وأضاف أنه “في السابق لم نعلن تمسكنا بمنصب رئاسة الجمهورية، لكن إصرار الاتحاد الوطني على مرشح معين هو من دعانا للتمسك بترشيح هوشيار زيباري من باب الاستحقاق السياسي والانتخابي”.

واشتعلت حرب البيانات بين الحزبين الكرددين على آثر استمرار الخلافات بشأن المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.