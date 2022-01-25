الخبير القانوني جمال الاسدي: من يتبنى حكومة الأغلبية سيكون أكبر الخاسرين

اكد الخبير القانوني جمال الاسدي ، الثلاثاء، عدم امكانية نجاح اي حكومة اغلبية سواء وطنية او عددية في الوقت الراهن، مبينا أن من يتبنى المشروع سيكون اكبر الخاسرين.

وقال الاسدي في منشور على صفحته “فيسبوك”ان ” اي حكومة في العراق تتبنى الاغلبية العددية او الاغلبية السياسية او الاغلبية المكوناتية او الاغلبية العقائدية أو الاغلبية القومية لن تنجح “.

واضاف الاسدي ان ” تشكيل حكومة اغلبية خطوة سترتد حتماً على من يتبناها وسيكون اكبر الخاسرين في هذا المشروع”.

واشار الى ان “الاغلبيات اعلاه لايمكن تطبيقها ولو بعد عقدين من الزمن وبخلافه ستزيد الانقسامات وتكثر المشاكل وتقل الحلول”