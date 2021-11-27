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قيادي كردي: أطماع الحزب الديمقراطي بدأت تكبر


اكد القيادي الكردي محمود شيخ وهاب، السبت، ان صراع السلطة والأحزاب في الاقليم مستمر على رئاسة الجمهورية والاقليم.

وقال وهاب في تصريح ل / المعلومة /، ان “رئيسي الإقليم وحكومته اقوى من الرئيس الاتحادي ولهذا فان الحزب الديمقراطي الكردستاني هو المستفيد من الامر لكن طموحه زاد وحالياً ويطمح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية”.

وأشار الى ان” الحزب الديمقراطي يحاول ان يجمع بين الثلاث منصب رئيس الإقليم ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ليكون هو القوة الكبرى في الإقليم”.

وأضاف ان “الخلاف مستمر بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني وبين حراك الجيل الجديد في الإقليم” مشيراً الى ان” هناك توزيعا جديدا للادوار حسب الاخبار مثل رئيس الإقليم للديمقراطي ورئيس الدولة الفدرالية للجيل الجديد”.

وقال المحلل السياسي هاشم الجبوري في تصريح سابق لـ /المعلومة /، إن “التنافس والصراع بين الكتل الكردية سيطول بخصوص شغل منصب رئيس الجمهورية” مشيراً الى أن” الحزب الديمقراطي الكردستاني دخل بصراع قوي مع الجيل الجديد الذي يقوده شاسوار عبد الواحد”.

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