محلل سياسي : : الصراعات داخل القوى الكردية قوية ومستمرة بخصوص منصب رئاسة الجمهورية

أكد المحلل السياسي هاشم الجبوري، الخميس، إن هناك صراعا مستمرا بين الكتل الكردية بخصوص منصب رئيس الجمهورية.

وقال الجبوري في تصريح ل /المعلومة /، إن “التنافس والصراع بين الكتل الكردية سيطول بخصوص شغل منصب رئيس الجمهورية” مشيراً الى أن” الحزب الديمقراطي الكردستاني دخل بصراع قوي مع الجيل الجديد الذي يقوده شاسوار عبد الواحد”.

واضاف أن” الخلاف على رئاسة الجمهورية سيستمر وان الحزب الديمقراطي سيحاول ارجاع برهم صالح للحكم مرة اخرى كي يحافظ على المنصب”.

وأشار الى أن” جميع الصراعات الموجودة في الساحة السياسية سواء كانت بين الكتل الشيعية او السنية او الكردية فهي خلافات ستزيد من مدة تشكيل الحكومة”.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون، في تصريح سابق، ان الدستور العراقي لم يحدد حزباً او مكوناً لتولي الرئاسات الثلاث بل ان هذا الامر يتوقف على نتائج الانتخابات والتوافقات التي تحدث بين الكتل.