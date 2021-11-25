عبد اللطيف: مشروع ميناء الفاو متوقف حاليا والشركة الكورية لم تتقدم خطوة واحدة

كشف القاضي السابق، وائل عبد اللطيف، الخميس، بان الشركة الكورية ومنذ استلامها مشروع ميناء الفاو لم تتقدم خطوة واحدة في تطوير المشروع.

وقال عبد اللطيف، في تصريح صحفي أن” الحكومة العراقية لم تودع أي مبالغ مالية في مصرف TBI، لغرض مباشرة الشركة الكورية في أعمال بناء الأرصفة ما تسبب في إيقاف المشروع لغاية اللحظة ولم يتم إكمال أي مرحلة ابتدائية”.

ولفت إلى أن “هذا الأمر دفع مدير عام الموانئ إلى البحث عن الاستثمارات في المشروع لأغراض بدء العمل في الميناء رغم عدم اختصاصه بالأمر إضافة إلى أن هذا النوع من الاستثمار لا يعود إلى هيئة الاستثمار في بغداد والمحافظات الأمر الذي قد يشكل أزمة أخرى في طريق إنهاءه”.

ولفت إلى إنه ” كان الأجدر بالحكومة التخلص من هكذا أزمات من خلال العرض الصيني الذي أضاف إلى عروض الحكومة العراقية أكثر من 7 مشاريع أخرى لتحويل جزيرة الفاو إلى مدينة صناعية متكاملة”.

وتشهد الساحة في الوقت الحالي حالة من الركود من قبل الجهات المختصة في قضية ميناء الفاو الذي انطلقت فكرته في عام 2013 ومازال في مراحله الأولى حتى ألان.