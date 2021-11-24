مع تصاعد التظاهرات.. دعوات لتشكيل حكومة طوارئ في إقليم كردستان

دعا النائب الكردي السابق امين بكر, الأربعاء , الى تشكيل حكومة طوارئ في إقليم كردستان تشترك فيها جميع الأحزاب دون اقتصارها على شخصيات عائلية اثبتت فشلها, مرجحا استجابة حكومة الاقيلم لمطالب الطلبة خشية من اتساع التظاهرات لشرائح المجتمع الكردي.

وقال بكر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اتساع تظاهرات الطلبة في السليمانية لها دلالات اكبر من مطالبهم الخاصة لكون الطلبة يمثلون مختلف الشارئح في الإقليم”, مبينا ان “استمرار الطلبة بالتظاهرات بشكل واسع رغم الإجراءات القمعية لقوات الاسايش للمتظاهرين يؤكد وجود غضب جماهيري عارم تجاه سياسة الحزبين الرئيسين الفاشلة في إدارة الإقليم” .

وأشار الى ان “اتساع وتزايد عدد المتظاهرين مع وجود تاييد شعبي محلي وخارجي سيدفع بالحكومة الى تلبية مطالبهم خشية من اتساع التظاهرات لشرائح المجتمع الكردي الذي يواجه اصعب ازمة اقتصادية بسبب السياسة الفاشلة للحزبين الرئيسين”.

ودعا بكر الى ضرورة “تشكيل حكومة طوارئ في إقليم كردستان تشترك فيها جميع الأحزاب دون اقتصارها على شخصيات عائلية اثبتت فشلها طوال ما يقرب من ثلاثة عقود” .

ويتظاهر المئات من طلبة جامعة السليمانية لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم بزيادة التخصيصات المالية الممنوحة لهم لإكمال الدراسة، وسوء الخدمات في أبنية سكن الجامعة فضلا عن استمرار الفساد لدى حكومة اقليم كردستان وسرقتها المخصصات الممنوحة من بغداد.