سياسي كردي : تظاهرات السليمانية كشفت حجم الرفض للأحزاب الفاسدة

اعتبر النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، الأربعاء، أن تظاهرات السليمانية كشفت حجم الرفض للأحزاب الفاسدة.
وقال شمس الدين ل/ المعلومة /، إن “التظاهرات لم تكن تعبر عن مطالب طلابية فقط، بل كانت تمثل مقت أحزاب السلطة الفاسدة”.
وأضاف أن “التظاهرات بينت للعالم مدى حالة اليأس التي وصل لها المواطن الكردي بسبب الفساد والسرقات التي تمارسها أحزاب السلطة وعوائلها”.
ولليوم الرابع على التوالي يتظاهر المئات من الطلبة احتجاجا على قطع حكومة الإقليم للمنحة المالية المخصصة لهم.
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