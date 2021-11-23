“شرارة الاحتجاجات الطلابية”.. تعرف على تفاصيل “المنحة” المالية لطلبة كردستان

قررت السلطات الكردية، الثلاثاء، تعليق الدوام في جامعة السليمانية، بعد موجة احتجاجات طلابية شملت جامعات ومعاهد المحافظة، لليوم الثالث على التوالي، وأصيب على اثرها العديد من المحتجين باصابات مختلفة على أيدي قوات الأسايش.

وعن أصل الاحتجاجات يقول مراسل /المعلومة/ في كردستان إن شرارة انطلاق التظاهرات تعود الى إيقاف المنحة المالية التي سملت الى الطلبة آخر مرة في عام 2014.

وأوضح أن الحكومة الكردية تذرعت بدخول داعش الإرهابي واحتلاله لعدد من المدن، وكذلك تزامن ذلك مع الأزمة المالية والمشاكل مع بغداد، ما أدى الى توقفها لغاية اللحظة.

وقبل ذلك كانت حكومة الإقليم تصرف منحة مالية للطلبة بواقع 60 ألف دينار لطلبة الجامعات والمعاهد من داخل المحافظة، و100 ألف دينار لطلبة الجامعات من خارج المحافظة أو سكنة الأقسام الداخلية.

ويرجح مراقبون للشارع الكردي أن التظاهرات ستستمر لحين إعادة صرف المنحة المالية، خصوصا وأن أسعار النفط اقتربت من 90 دولاراً للبرميل.

وفي وقت سابق من اليوم، وقع أكثر من 71 نائباً في برلمان إقليم كردستان، لتوجيه رسالة سريعة للحكومة لإعادة صرف المنحة.