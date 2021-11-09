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خبير: التهديد الأميركي بالرد على مسيّرة الكاظمي هدفه التغطية على الفاعل


اعتبر الخبير الأمني عدنان الساعدي , الثلاثاء , التصريح الأمريكي بشأن احتفاظه بالرد على عملية استهداف منزل رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بأنها محاولة للتغطية على الطرف الفاعل والمدعوم من استخباراته والتأثير على اللجنة التحقيقية لتحريف نتاج التحقيق.

وقال الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التهديدات الأميركية بشأن الاحتفاظ بحق الرد على محاولة اغتيال الكاظمي مرفوضة ومدانة وتمثل تدخلا سافرا بالشؤون الداخلية”.

وأضاف ان “التهديد الأمريكي هو محاولة للتغطية على الطرف الفاعل المدعوم من الامريكان , إضافة الى التاثير على اللجنة التحقيقية لتحريف نتائج التحقيق”، مؤكدا أن “إطفاء منظومة السيرام خلال مدة عملية استهداف الطائرات المسيرة مازال محط شكوك بتورط الامريكان في العملية”.

وكان الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أكد في وقت سابق، أنه يميل لفرضية وجود طرف ثالث في محاولة اغتيال رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، مبينا انه لديه شكوك في الرواية الرسمية بشان محاولة الاغتيال.

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