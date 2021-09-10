الحشد الشعبي يوضح اسباب تكرار الخروق الامنية في ثلاث محافظات

اوضح مسؤول عمليات اللواء 41 بالحشد الشعبي قاسم الكريطي، ابرز الاسباب التي كانت وراء تكرار الخروق الامنية في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك.

وقال الكريطي لـ /المعلومة/، ان “هناك ضعفا استخباراتيا واضحا في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين وهو ما ساهم في ارتفاع حدة الاعمال الارهابية في الاونة الاخيرة”.

واضاف ان “التدخل الاميركي كان واضحا وساهم بشكل كبير في اضعاف العنصر والتحرك الامني العراقي ورصد تحركات العناصر الارهابية في المناطق المذكورة”.

وبين ان “القوات الاميركية ساعدت كثيرا العناصر الارهابية في عملياتها الاجرامية ومنعت الجانب الامني العراقي من رصد الاعمال الارهابية واحباطها وهو ماتسبب في احداث خروق امنية في المحافظات الثلاث”.