النائبة عن تحالف الفتح سناء الموسوي : استهداف الحشد الشعبي مازال قائما

أكدت النائبة عن تحالف الفتح سناء الموسوي، الخميس ، أن استهداف الحشد الشعبي مازال قائما، محذرة من محاولات خارجية يراد منها ارباك المشهد السياسي.

وقالت الموسوي في تصريح صحفي إن “الحشد الشعبي يجب أن يبقى مؤسسة رسمية دون أي تدخل خارجي”، مبينة أن “هناك نوايا مبيتة يراد منها تقويض العملية السياسية”.

وأضافت أن “الحشد الشعبي مازال مستهدفا من قبل الأعداء”، مؤكدة رفضها “أية محاولات تستهدف تقويض العملية السياسية في العراق”.

وكان القيادي في عمليات بغداد للحشد الشعبي ، عباس الزيدي أكد في تصريح سابق أن الاستهداف مازال موجها نحو مؤسسة الحشد الشعبي انتقاما لما حقق من انتصارات