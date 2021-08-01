الصحة: تراجع الإصابات لا يعني تجاوز مرحلة الخطر والنظام الصحي أصبح مهدداً

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، بان تراجع الإصابات لا يعني تجاوز مرحلة الخطر، فيما حذرت من انهيار النظام الصحي في البلاد.

وقال عضو الفريق الطبي الاعلامي للوزارة، ربى فلاح حسن في بيان: "نسجل اليوم زيادة باعداد الوفيات وهذا التراجع البسيط بالاصابات حيث انه مازال في تزايد ولا نستند عليه لاننا مازلنا في مرحلة الخطر لم نتعداها".

واضافت" الوضع الوبائي خطير والنظام الصحي اصبح مهددا بالخطر في حال استمرار عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية، حيث اصبحت لبس الكمامة شبه معدوم في الشارع العراقي والتجمعات الكبيرة والمناسبات وعدم الاكتراث بالتعليمات والاجراءات الوقائية على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة في جميع بياناتها على مدى خطورة الوضع الوبائي وامتلاء المستشفيات بالحالات الحرجة والشديدة".

واشارت حسن انه" في حال استمرار عدم الالتزام والزيادة الكبيرة باعداد الاصابات وبتضاعف ممكن ان تفوق القدره الاستيعابية للمؤسسات الصحية وانهاك الكوادر الطبية والصحية وكما من الممكن ان تعرض البلاد بموجة اخرى رابعة كما حدث في بعض بلدان العالم التي بالفعل دخلت بموجة رابعة اخطر من سابقتها".

ودعت الجميع الى" الالتزام بالاجراءات الوقائية والتسجيل على المنصات الالكترونية وان تعذر ذلك فمراجعة اقرب منفذ تلقيحي لغرض اخذ اللقاح حيث ان اللقاحات متوفرة وبكميات كافية في المنافذ التلقيحية في بغداد وجميع المحافظات".

وسجلت دوائر الصحة بحسب الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا، اليوم الاحد، 9394 إصابة جديدة وتماثل 7820 حالة للشفاء، و77 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.