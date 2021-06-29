السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .

شارك رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة الذي سقطوا جراء القصف الامريكي الغادر على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا

يذكر ان مجموعة من الشخصيات البارزة شاركت في تشييع ضحايا الحشد الشعبي الذين تعرضوا الى قصف امريكي على الحدود العراقية السورية.

وفي وقت سابق من يوم امس الاثنين، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، موعد تشييع ضحايا القصف الامريكي الغادر على الحدود العراقية السورية.