جماهير محافظة ميسان تستنكر انعقاد قمة التطبيع في بغداد الجوادين .

ميسان / ظاهر العقيلي

استنكر عدد كبير من مواطني محافظة ميسان جنوب العراق انعقاد القمة الثلاثية في عاصمة الامامين الجوادين بغداد وبدعوة من رئيس الحكومة بن مشتت الكاظمي والتي ضمت ملك الاردن والرئيس المصري .

وقال مواطنوا المحافظة ان القمة التي يشارك فيها قطبين رئيسيين من اقطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني وهما ملك الاردن والسيسي فهي بكل تاكيد قمة تمهد للتطبيع مع العدو الصهيوني وخاصة مع وجود الكاظمي الذي يطبق حرفيا سياسة التجويع من اجل التركيع والتطبيع .

وتسائل مواطني المحافظة ماهي ايجابيات انعقاد مثل هكذا لقاءات شكلية واعلامية لا جدوى اقتصادية منها العنصر الاقتصادي المغذي المهم لها هو العراق !!؟

واكد المواطنون ان قمة العراق مع الاردن ومصر ضحك على الذقون وهي سرقة علنية لخيرات العراق والدليل ان البلدين الاردن ومصر يعيشان ظروف اقتصادية بائسة ولا يوجد اي دور اقتصادي لهم فالاردن يعتمد اعتماد كلي على المساعدات والسياحة فقط وهو عبارة عن ممر لكل مخططات الصهاينة اما مصر فتعيش وضع استثنائي وارتفاع خط الفقر والبطالة كما انها في ظرف صعب خاصة فيما يتعلق بمشاكلها الخلافية مع اثيوبيا حول سد النهضة وما يدور حوله .

وتسائل مراقبون للشأن المخلي هل العراق ضيعه لامريكا لتفرض عليه سياسة التقارب مع دول دعمت الارهاب وشاركت مشاركة فعلية في تدميره وخاصة الاردن التي دعمت ولا زالت تدعم البعثيين والارهابيين .

واضاف المراقبون ان امريكا تعطي ككعه العراق وترهن اقتصاده ونفطه للاردن ومصر الفقيرتين كهدية منها دعما لربيبتها أسرائيل !!

واختتم المراقبون ان الاردن يعيش فيها حثالات البعث المجرم ليس من المعقول اعطاءها نفط مجاني مقابل دعمها للارهاب والتدمير والطائفية ‏فالاردن مدرسة الزرقاوي الارهابي المقبور وهي من ارسلت للعراق الاف الانتحاريين ولا زالت ابنة الطاغية صدام تعيش بحرية ورفاهية فيها !! اما مصر فجماعة السلفيين لا زالوا يقتلون ويهددون الطائفة الشيعية فيها ويمنعونهم من ممارسة اي دور سياسي او عقائدي وامام مرأى ومسمع العميل السيسي الطائفي .