اتهامات للاحزاب الكردية بمحاولة إثارة الوضع في كركوك قبل الانتخابات

اتهم السياسي التركماني فوزي أكرم ترزي، الثلاثاء، الأحزاب السياسية الكردية بمحاولة إثارة الوضع الأمني في مدينة كركوك قبيل الانتخابات.

وقال ترزي في تصريح صحفي، إن “وسائل الإعلام والأحزاب الكردية ستخرج لنا بتصريحات شبه يومية عن سوء الأوضاع الأمنية ويحاولون افتعال الأزمات في كركوك”.

وأضاف أن “الجميع يعلم بأن كركوك مستقرة أمنيا ولايوجد أي تهديد فيها”، مؤكدا أن “ القوات الأمنية تقوم بواجبها على أتم وجه، ولاوجود لأية مشاكل”.

وأشار ترزي إلى أن “الأحزاب الكردية تريد خلق الأزمات وإثارة الرأي العام لأسباب تتعلق بالانتخابات، ومحاولة نشر البيشمركة والأسايش في مراكز الاقتراع”.