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الصحة النيابية تستبعد ظهور موجة ثانية من كورونا: ما نزال في المرحلة الألفية


استبعد عضو لجنة الصحة النيابية حسن خلاطي، الخميس، دخول العراق في الموجة الثانية لتفشي فايروس كورونا، مشيراَ إلى أن العراق ما يزال في "المرحلة الألفية".

وقال خلاطي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "التوقعات تشير إلى عدم دخولنا في موجة ثانية، كون الأولى لم تنخفض لمستوى الآحاد بل مازلنا في أعداد الآلاف من الإصابات، فضلا عن الدلائل التي شهدناها بحكم المتغيرين تؤكد أن العراق ربما يبقى على هذا الوضع".

وأضاف أن" هذه المرحلة شهدنا فيها عاملين للتطور، قد يكون لهما تأثير ضمن المسار الطبيعي، ففي زيارة الأربعين وحدوث ملايين التجمعات التي توقعنا فيها زيادة كبيرة، إضافة إلى المتغير الثاني والمتمثل بالتغير الجوي، ولكن رغم هذين المتغيرين لم نشهد زيادة في عدد الإصابات، بل على العكس شهدنا انخفاضا في عدد الإصابات".

وأشار إلى أن "العراق مر بمراحل للمرض وليس بموجات، حيث أن الأولى كانت الإصابات التي حصلت من خارج البلاد، وفي وقتها فرض حظر التجوال، وتم إغلاق الحدود، التي جاءت بنتائج جيدة، ولكن لفترة محدودة"،

مبيناً أن "المرحلة الثانية تبعتها حالة انتشار، ثم تلتها مرحلة تفشي الفيروس، وبعد ذلك وصلنا لعدد الحالات التي نسجلها وهي المرحلة الألفية، التي ما زلنا نعيشها لحد الآن".

ومضى خلاطي، إلى القول إن "الإجراءات الوقائية المتبعة جيدة وكان لها دور فعال"، مشيراً إلى أن "الدول التي دخلت في موجة ثانية كانت بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة".

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