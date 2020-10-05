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نائب يدعو الى اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث لمناقشة تأخير صرف الرواتب


اتهم النائب مضر الكروي، الاثنين، وزارة المالية بالفشل في ادارة اهم ملفات البلاد، وطريقة التعاطي مع الازمة المالية.

وقال الكروي في حديث صحفي ان “وزارة المالية تعهدت بعد اقرار قانون الاقتراض قبل 4 اشهر بتقديم ورقة اصلاحية شاملة خلال 60 يوم لكن لم تقدم اي شي،ـ وبدلا من ايجاد حلول واقعية للازمة المالية عادت مرة اخرى للمطالبة بالاقتراض الذي سيحمل الاجيال القادمة ديون طائلة قد تقودنا للمجهول”.

وأضاف، ان “الوزارة فشلت في ادارة اهم ملفات البلاد وماحصل تتحمل وزارات الحكومة برمتها باعتبارها الجهة التنفيذية التي تمتلك الصلاحيات”، لافتا الى ان “تاخير صرف الرواتب يمثل كارثة انسانية في العراق خاصة وان الجزء الاعظم من الموظفين يعتمد بشكل كامل على الرواتب في تسديد نفقاته”.

واشار الكروي الى “ضرورة عقد اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث لبيان طبيعة الموقف المالي في البلاد وايضاح الحقائق للراي العام”، معتبر ان “اي حلول تتضمن استقطاع الرواتب او رفع سعر صرف الدينار غير مقبولة لانها ستؤدي الى عواقب وخيمة”.

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