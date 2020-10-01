نائب: دخلنا مرحلة التعايش الشامل مع كورونا في العراق والإصابات في تزايد

اكد النائب عدي حاتم، الاربعاء، بان العراق دخل مرحلة التعايش الشامل مع فيروس كورونا، محذرا من ارتفاع كبير في الإصابات جراء عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال حاتم في حديث صحفي إن “فيروس كورونا رغم خطورته باعتباره وباء عالميا ضرب اغلب البلدان وبلغ عدد ضحاياه حتى الان اكثر من مليون حالة وفاة، الا اننا في العراق دخلنا مرحلة التعايش الشامل رغد عدم وجود اي لقاح فعال حتى الان لمواجهته”.

وأضاف، أن “معدلات الاصابات المرتفعة ستبقى حاضرة في المشهد اذا لم يكن هناك التزام فعلي بالارشادات الوقائية وخاصة التباعد وارتداء الكمامات”، لافتا الى أن “فرض الحظر سواء اكان شاملا او جزئيا لن يجدي لانه لايمكن السيطرة على الفقراء والبسطاء الذين تضرروا من فرض الحظر لعدم وجود خطط لدعمهم في الاطار الانساني”.

واشار حاتم الى ان “وضع العراق متازم في الملف الصحي خاصة مع ضعف البنية التحتية للمؤسسات”، مؤكدا بان “الوقاية هي العلاج الامثل لتفادي ارتفاع اكبر للاصابات وبخلافه سيكون الوضع اكثر صعوبة في المستقبل اذا لم يتوفر لقاح فعال”.

ويسجل العراق ارقام عالية جدا للاصابات اليومية بفيروس كورونا تجاوزت حاجز ال5 الاف إصابة.