العصائب: استهتار الاقليم فسح المجال للاحتلال التركي والمقاومة على استعداد لردعه اذا عجزت الحكومة

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق ان الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية سببها استهتار حكومة اقليم كردستان وعدم قدرة الحكومات العراقية بعد 2003 على الدخول العسكري لمحافظات شمال العراق المكونة للاقليم.

وبين الربيعي في حديث صحفي ان “المتابع لسلسلة الانتهاكات التي طالت عشرات القرى واحتلت مساحات واسعة من الارض منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الان يدرك ان التفكك الداخلي العراقي هو الذي صنع ثغرات كبيرة وثلم السيادة العراقية ومنح الاتراك فرصة التوغل ومن بعدها التغول على العراقيين والتمدد داخل وخارج اقليم كردستان”

واضاف “جميعنا شهد عجز العراق عن معالجة التواجد العسكري التركي في منطقة بعشيقة والتي تواجدت بدعوى محاربة داعش ولم تطلق رصاصة واحدة ضد زمر داعش الارهابية ومع ان العراقيين تمكنوا من هزيمة الارهاب الا ان القوات العسكرية التركية بقيت تحتل الارض العراقية” .

ودعا “الحكومتين الاتحادية والاقليم الى القيام بواجبها في الحفاظ على امن وسلامة اهلنا الكرد في دهوك وباقي المناطق ونطالب باجراءات حقيقية حازمة ضد تركيا بدءا من الشكاوى في مجلس الامن الدولي وصولا الى العقوبات التجارية وقطع العلاقات ومحاصرة المصالح التركية لاجبار اردوغان على احترام العراق سيادة وشعباً”

وبين” كانت الحكومة عاجزة فعليها ان تمنح المقاومين ضوءا وستحرر الارض بايام قليلة”.