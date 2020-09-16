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اعتداء جنسي وبتر أطراف.. تفاصيل مقتل ثلاثة أفراد لعائلة كوردية في بغداد


أقدم مسلحون يرتدون أقنعة، ليلة أمس الثلاثاء (15 أيلول 2020)،  على اقتحام منزل يعود لعائلة كوردية، في منطقة المنصور ببغداد، حيث قاموا بقتل ثلاثة أفراد من العائلة، وحسب الطبيب في الطب العدلي، تم الاعتداء جنسياً على الإبنة إلى جانب بتر أطرافها.

 وأكد مصدر امني ، أن الجريمة وقعت عند 11:30 من ليلة أمس، وأن المسلحين أقتحموا المنزل تحت مسمى "قوة أمنية"، من ثم قاموا بقتل أفراد العائلة.

العائلة مكونة من ثلاثة أفراد، الأب والأم والإبنة الصيدلانية، واسمها شيلان دارا رؤوف، واشار المصدر إلى أن الطب الشرعي، أكد أنه تم الاعتداء جنسياً على الابنة قبل قتلها وبتر أطرافها، كما تم قتل الأب، أما الأم  فتعرضت لطعناتٍ وحشية بالسكين.

وحتى الآن لم يتم التوصل إلى الفاعلين، ولم يتم القبض من قبل القوات الأمنية وأن المعتدين كانوا اقتحموا المنزل بقصد السرقة. 

يشار إلى أن العائلة كانت تعيش في شقة ببناء في منطقة المنصور في بغداد، قرب السفارة الروسية، حيث تعد تلك المنطقة منطقة آمنة، ولم يحدث فيها، أي حادث مماثل منذ 3 سنوات.

يشار إلى أن شيلان متخرجة من كلية الصيدلة في بغداد عام 2016، ومن سكنة منطقة المنصور، وكانت تعمل صيدلانية في مدينة الطب ببغداد، في قسم الأمراض السرطانية، وحسب المعلومات الرئيسية، لم يكن الحادث إرهابياً، وإن القتلة دخلوا المنزل بقصد السرقة

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اعتداء جنسي وبتر أطراف.. تفاصيل مقتل ثلاثة أفراد لعائلة كوردية في بغداد
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