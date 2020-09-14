صادقون: بيان المرجعية جاء معبرا لطموحات الشعب بفرض السيادة ومنع التدخلات

اكدت كتلة صادقون النيابية , الاثنين , ان بيان المرجعية الدينية كان بمثابة خارطة طريق للمرحلة الحالية , مشيرة الى ان البيان جاء معبرا لتحقيق طموحات الشعب العراقي في تحقيق السيادة الوطنية وذلك بمنع التدخلات الخارجية في قراراته السيادية .

وقال عضو الكتلة النائب محمد البلداوي في تصريح صحفي انه ” ليس بالجديد على المرجعية الرشيدة بوضع خارطة طريق عندما يحتاج البلد الى تدخل لتصحيح المسار وان البيان كان موجها للجميع وليس للحكومة فقط ” .

وأضاف ان ” البيان جاء معبرا حقيقيا لطموحات الشعب العراقي خاصة بالجزء الذي يتعلق بالسيادة الوطنية وذلك من خلال التأكيد على رفض ومنع أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية”.

وأشار البلداوي إلى ان “البيان طالب بتوحيد الرؤى ووضع الحلول الصحيحة لاجل تحقيق مبدأ السيادة الوطنية بالكامل”.