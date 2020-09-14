الأخبار

المفوضية: مستعدون لإجراء الانتخابات في العام المقبل بعد تحقيق خمسة شروط


رحبت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، بتصريحات المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بخصوص الانتخابات، مؤكدةً استعدادها لإجراء الانتخابات في العام المقبل بعد تحقيق خمسة شروط من بينها إنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت، وإكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية.

وقالت المفوضية في بيان، إنها "استقبلت باهتمام وامتنان كبيرين البيان التاريخي والمهم للمرجعية الرشيدة والمتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله في أثناء اجتماع سماحته مع جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يوم الأحد الموافق 13/ 9/2020".

وأضافت، أن "التصريحات القيمة لسماحته فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العام المقبل هي دليل واضح على أن المرجعية الرشيدة تولي اهتماماً بالغاً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشجع المواطنين على المشاركة فيها".

وأشارت المفوضية إلى "التزامها الكامل بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل إخلاص وتفان"، مضيفةً: "نعاهد أبناء الشعب على وضع أصواتهم بمرتبة الأمانة القانونية والأخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الأنظمة الديمقراطية".

وجددت المفوضية "تأكيدها أنها ستكون مستعدة للانتخابات بعد أن تتحقق الشروط الموضوعية التي أعلنتها مراراُ والتي تتلخص بما ياتي:

أولاً: أن يقوم البرلمان بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات.

ثانيا: أن يقوم البرلمان بإكمال تشريع قانون المحكمة الإتحادية التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

ثالثا: أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية، والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد.

رابعا :أن يقوم مجلس الوزراء بالمصادقة على تعيين المدراء العامين المنتخبين من قبل مجلس المفوضين.

خامسا: تدعو المفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية عن طريق ملاكها التقني والمختص والمتنوع، بالإضافة إلى زيادة عدد خبرائها وتوزيعهم ميدانياً بين المحافظات كافة وعدم اختصارهم بعدد قليل لايتلاءم مع طبيعة التحدي الكبير ودورالمفوضية المهم في إنجاز الانتخابات".

وختمت المفوضية بيانها بالقول: "نكرر إمتناننا الكبير لمواقف المرجعية الرشيدة الداعمة لكرامة وأمن وحرية العراقيين كافة ونتطلع بشغف إلى يوم الانتخابات بدعم المرجعية الرشيدة وتوفير الشروط الملائمة المذكورة أعلاه".

وكان الامام المفدى السيد علي السيستاني أكد خلال لقائه الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، أمس الأحد، أن الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العام المقبل "تحظى بأهمية بالغة"،

مشدداً على ضرورة توفير الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، وإجرائها وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سعد المطلبي : تكليف العبيدي بعمليات المخابرات انحراف لمسار عمل الجهاز
الأنواء الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة ابتداء من الأربعاء
القبض على "مخبر سري" وناقل مواد لوجستية لعناصر "داعش" الارهابي في كركوك
المفوضية: مستعدون لإجراء الانتخابات في العام المقبل بعد تحقيق خمسة شروط
الصحة النيابية تكشف عن مقترحين بخصوص العام الدراسي الجديد
الحشد الشعبي يستعد لاقتحام اخطر اودية صحراء الانبار
رئيس الوزراء يجري "تغييرات في مناصب عدة
اعتقال "بنغلادشيين" اختطفا شخصاً وعذبوه لغرض الابتزاز في كربلاء
اعتقال متهم بالارهاب بعملية امنية في كركوك
الأمن الوطني يعلن ضبط حاويتين لادوية منتهية الصلاحية في ام قصر
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.7
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك