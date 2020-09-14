المفوضية: مستعدون لإجراء الانتخابات في العام المقبل بعد تحقيق خمسة شروط

رحبت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، بتصريحات المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بخصوص الانتخابات، مؤكدةً استعدادها لإجراء الانتخابات في العام المقبل بعد تحقيق خمسة شروط من بينها إنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت، وإكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية.

وقالت المفوضية في بيان، إنها "استقبلت باهتمام وامتنان كبيرين البيان التاريخي والمهم للمرجعية الرشيدة والمتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله في أثناء اجتماع سماحته مع جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يوم الأحد الموافق 13/ 9/2020".

وأضافت، أن "التصريحات القيمة لسماحته فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العام المقبل هي دليل واضح على أن المرجعية الرشيدة تولي اهتماماً بالغاً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشجع المواطنين على المشاركة فيها".

وأشارت المفوضية إلى "التزامها الكامل بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل إخلاص وتفان"، مضيفةً: "نعاهد أبناء الشعب على وضع أصواتهم بمرتبة الأمانة القانونية والأخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الأنظمة الديمقراطية".

وجددت المفوضية "تأكيدها أنها ستكون مستعدة للانتخابات بعد أن تتحقق الشروط الموضوعية التي أعلنتها مراراُ والتي تتلخص بما ياتي:

أولاً: أن يقوم البرلمان بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات.

ثانيا: أن يقوم البرلمان بإكمال تشريع قانون المحكمة الإتحادية التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

ثالثا: أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية، والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد.

رابعا :أن يقوم مجلس الوزراء بالمصادقة على تعيين المدراء العامين المنتخبين من قبل مجلس المفوضين.

خامسا: تدعو المفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية عن طريق ملاكها التقني والمختص والمتنوع، بالإضافة إلى زيادة عدد خبرائها وتوزيعهم ميدانياً بين المحافظات كافة وعدم اختصارهم بعدد قليل لايتلاءم مع طبيعة التحدي الكبير ودورالمفوضية المهم في إنجاز الانتخابات".

وختمت المفوضية بيانها بالقول: "نكرر إمتناننا الكبير لمواقف المرجعية الرشيدة الداعمة لكرامة وأمن وحرية العراقيين كافة ونتطلع بشغف إلى يوم الانتخابات بدعم المرجعية الرشيدة وتوفير الشروط الملائمة المذكورة أعلاه".

وكان الامام المفدى السيد علي السيستاني أكد خلال لقائه الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، أمس الأحد، أن الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العام المقبل "تحظى بأهمية بالغة"،

مشدداً على ضرورة توفير الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، وإجرائها وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية.