الزبيدي: ضابط بعثي وظف فوج كامل في الجيش للقتل على الهوية في جرف النصر

كشف وزير الداخلية الاسبق باقر جبر الزبيدي، السبت، عن تورط احد الضباط برتبة لواء بالقتل الطائفي في جنوب بغداد وجرف النصر شمالي بابل، مبينا ان الضابط تم اعتقاله من قبل قوة من الداخلية في سنوات الطائفية.

وقال الزبيدي في حوار ان “المعلومات الاستخبارية توردت بشان وجود قتل على الهوية في طريق بغداد كربلاء”.

وأضاف الزبيدي، ان”وزارة الداخلية شكلت لجنة تحقيق حينما كنت وزيرها واكتشفت الكارثة بوجود فوج كامل من الجيش متورط بالقتل على الهويى في مناطق جرف النصر وجنوب بغداد”.

واوضح ان “الوزارة بقيادة الشرطة الاتحادية قادت مداهمة كبيرة بصحبة قوة اميركية لتعتقل ضابط بعثي برتبة لواء مع ضباط والجنود التورطين في القضية “،

مبينا ان ” الحادثة تسبب بخلاف كبير مع وزير الدفاع في وقتها سعدون الدليمي لعدم ابلاغه بالمداهمة انتهت بجلسة صلح بحضور قائد القوات الاميركية الجنرال جون كيسي”.