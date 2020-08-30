الأخبار

يحق للأستكبار محاربة التشيع!


 

مازن البعيجي ||

 

عندما تقف على ضفاف نهر كربلاء الجاري والجارف والمطهر بسرعة جريانه وهو "يأخذ العقول" الى ذلك الجاري ويغطسها حد الأرتماس فيخرج ذلك "الملوث فكرياً وثقافياً" نقي طاهر قد مسحت على ذاكرته "كربلاء" وأستلت لهُ دموع جارية مواسية يوم طاف بين "حرمي" العقل والمنطق "والبصيرة" ذلك "الحرم" الذي كل شيء فيه عطاء وبناء ذات وروحانية لا يملكها جهاز المخابرات ولا غرف التخطيط والأستكبار!

حرم أسمه《 احب الله من أحب حسينا 》.. وتلك القبلة المقصودة لا تفلت قلباً أو يداً أورحاً أو قلباً تعلق بها ولو قيلاً! فكل نسبة عشق لتلك القباب مؤثرة ومخربة للمخخطات! ولذا الأستكبار ملتفت الى "معسكر تدريب محرم الحرام" وأي مدرسة فيه تنتشر في كل بقاع الأرض من كل بشر عرف الحسين شيعي أو غيره!

ولعل ما سطرتهُ أقلام غرقى الحسين من غير المسلمين والشيعة من المسيحين وهم ينثرون القوافي ولهاً متيمين به ، بل ويهز لهم وتراً نشابه بيد "وهب النصراني" سهمهم بالطف الذي يفتخرون به! من هنا "كربلاء خطرة" على النظام العالمي الذي يحاول السيطرة على العقول لتحجيم "الأسلام المحمدي الأصيل الحسيني" الذي قطب رحى رعايتهُ "إيران الإسلامية" ولعمري هذا المنع الذي حدث بسبب كورونا ظاهراً وهذا العداء ممن وقع ضحية أعلام السفارة لهو فرحة وبهجة لمن كان يخطط لمنع ايران من تواجدها في هذه الضفاف المترعة لأنها تلك الضفاف ملهمة كل أيراني وقف بوجه أمريكا ومن هنا قال خمينينا العظيم《 كلما لدينا من عاشوراء》.

ومن هنا تكليف العملاء ممن اليوم في سدة القرار يحاولون الأنتشار والتشويه وخلط الاوراق بمحاولة يائسة خاسرة مخذولة من ولي للعصر لكن المؤسف هذه المرة ادواتها هم "بعض ابناء الشيعة" ممن صودرت لهم الحقوق فلم يجوا احد يصدقون به بعد كذب المتصدين غير السفارة وبرامجها الناعمة فكانوا فرسية الشواذ والعملاء في مواقع المسؤولية والقرار!!!

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

ـــــــ

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
يحق للأستكبار محاربة التشيع!
حالات الشفاء تفوق الإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي
وفاة معاون مدير حماية المنشآت في النجف بسبب كورونا
قتيل وسبعة جرحى حصيلة النزاع العشائري في الحسينية
بعد النزاع العشائري.. وصول اكثر من ٧٠ عجلة عسكرية الى حسينية المعامل
خبير امني يحذر من اختباء العناصر الارهابية في المناطق الريفية الوعرة
اصابات وحرائق بعدد من المنازل والعجلات نتيجة النزاع العشائري شمال شرق بغداد
الحشد يكشف سبب الخروقات في 3 محافظات ويؤكد: حان وقت حسم المعركة
الداخلية تنفي ما نشر حول استقالة وزيرها من منصبه
الموقف الوبائي.. تسجيل 4177 اصابة جديدة بكورونا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك