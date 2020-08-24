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القضاء ينشر اعترافات ’’طباخ’’ بتنظيم داعش الارهابي قتل 3 أشخاص وخطط لعملية انتحارية


نشر مجلس القضاء الاعلى، الإثنين، (24 آب، 2020)، الاعترافات الخاصة بطباخ تنظيم داعش الارهابي، مبينا أنه اعترف بقتل قتل 3 أشخاص وخطط لعملية انتحارية.

وذكرت صحيفة القضاء في تقرير لها، أنه في اواخر شهر ايلول من العام الماضي 2019 اوقفت سيطرة عسكرية في محافظة صلاح الدين، ‏غرب قضاء بيجي قرب مفرق قضاء ‏الشرقاط تحديداً سيارة صهريج سبق وأن رُصدت حركتها ‏من قبل الاستخبارات العسكرية تم على معلومات الرصد تتبع حركته لتكون ‏السيطرة له ‏بالاستعداد حال وصوله اليها.

واضافت الصحيفة أنه بعد ايقافه وانزال سائقه منه اتضح بانه مفخخ واعترف سائقه حال سؤاله من قبل القوات الامنية ‏التي اوقفته بالسيطرة زعمه بالقيام ‏بتفجيره وسط القوات الامنية كاشفاً عن حزامه الناسف الذي ‏كان يرتديه.

وبينت أنه في التحقيق ادلى المتهمان السائق ومن يصحبه باعترافاتهما الكاملة التي اوصلت المحقق الى خط ‏سير رحلتهما الكاملة مع التنظيم ‏الارهابي، حيث قاد المتهمان السلطات الامنية الى مضافة التنظيم الواقعة في قضاء بيجي، حيث تم العثور بداخلها ‏على حزامين ناسفين اضافة الى ‏سيارة مفخخة (فجرت عن بعد) من قبل السلطات الامنية كما عثر ‏على صواريخ كاتيوشا، كما قادت اعترافات المُتهمين بالجرم المشهود السلطات الى التعرف على ثلاث جثث مرمية قرب ‏جسر السكريات.‏

واشارت الصحيفة إلى أن المتهم (ع . ر) قال في افادته انه انتمى الى تنظيم داعش الارهابي في أواخر عام 2016 وردد ‏لهم صيغة ما يسمى بـ(البيعة) ليعمل ‏في مضافات التنظيم في قضاء بيجي بصفة (طباخ)، مبينا أن العصابة قد خصصت له مرتباً شهرياً قدره مائة دولار امريكي.‏

ويضيف الطباخ الداعشي للصحيفة أنه "توجهنا ذات مساء بسيارة البيك اب الى قرية المعين مع بقية افراد التنظيم ‏الارهابي وقمنا بتطويق عدد من ‏الدور السكنية لنختطف ثلاثة اشخاص منهم بذريعة تعاونهم مع ‏السلطات الامنية، كان بينهم اخوين هما (علي وثامر) قمنا باقتيادهم الى ‏جزيرة السكريات حيث ‏قتلناهم هناك ورمينا جثثهم".‏

ويتابع :"بعد ذلك تواصلت مع اخوالي الثلاثة بغية تنظيم هوية احوال مدنية مزورة استخدمها في تحركاتي ‏تم اشعاري من قبلهم فيما بعد ‏بالحضور الى منطقة دبس مكحول لاستلامها، وحال استلامي لها تم ابلاغي من قبل عصابات داعش الارهابية بالقيام بعملية انتحارية حضرت ‏على اثر التبليغ الى منطقة المشاعيف ‏حاملا بندقية ومرتديا حزاما ناسفا لغرض تفجير نفسي ‏على القوات الامنية حيث قام باستقبالي (أ) الذي اصطحبني بالصهريج تجاه قضاء ‏الشرقاط لتنفيذ ‏العملية الانتحارية فيه وهناك تم القبض علي".‏

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