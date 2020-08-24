القضاء ينشر اعترافات ’’طباخ’’ بتنظيم داعش الارهابي قتل 3 أشخاص وخطط لعملية انتحارية

نشر مجلس القضاء الاعلى، الإثنين، (24 آب، 2020)، الاعترافات الخاصة بطباخ تنظيم داعش الارهابي، مبينا أنه اعترف بقتل قتل 3 أشخاص وخطط لعملية انتحارية.
وذكرت صحيفة القضاء في تقرير لها، أنه في اواخر شهر ايلول من العام الماضي 2019 اوقفت سيطرة عسكرية في محافظة صلاح الدين، غرب قضاء بيجي قرب مفرق قضاء الشرقاط تحديداً سيارة صهريج سبق وأن رُصدت حركتها من قبل الاستخبارات العسكرية تم على معلومات الرصد تتبع حركته لتكون السيطرة له بالاستعداد حال وصوله اليها.
واضافت الصحيفة أنه بعد ايقافه وانزال سائقه منه اتضح بانه مفخخ واعترف سائقه حال سؤاله من قبل القوات الامنية التي اوقفته بالسيطرة زعمه بالقيام بتفجيره وسط القوات الامنية كاشفاً عن حزامه الناسف الذي كان يرتديه.
وبينت أنه في التحقيق ادلى المتهمان السائق ومن يصحبه باعترافاتهما الكاملة التي اوصلت المحقق الى خط سير رحلتهما الكاملة مع التنظيم الارهابي، حيث قاد المتهمان السلطات الامنية الى مضافة التنظيم الواقعة في قضاء بيجي، حيث تم العثور بداخلها على حزامين ناسفين اضافة الى سيارة مفخخة (فجرت عن بعد) من قبل السلطات الامنية كما عثر على صواريخ كاتيوشا، كما قادت اعترافات المُتهمين بالجرم المشهود السلطات الى التعرف على ثلاث جثث مرمية قرب جسر السكريات.
واشارت الصحيفة إلى أن المتهم (ع . ر) قال في افادته انه انتمى الى تنظيم داعش الارهابي في أواخر عام 2016 وردد لهم صيغة ما يسمى بـ(البيعة) ليعمل في مضافات التنظيم في قضاء بيجي بصفة (طباخ)، مبينا أن العصابة قد خصصت له مرتباً شهرياً قدره مائة دولار امريكي.
ويضيف الطباخ الداعشي للصحيفة أنه "توجهنا ذات مساء بسيارة البيك اب الى قرية المعين مع بقية افراد التنظيم الارهابي وقمنا بتطويق عدد من الدور السكنية لنختطف ثلاثة اشخاص منهم بذريعة تعاونهم مع السلطات الامنية، كان بينهم اخوين هما (علي وثامر) قمنا باقتيادهم الى جزيرة السكريات حيث قتلناهم هناك ورمينا جثثهم".
ويتابع :"بعد ذلك تواصلت مع اخوالي الثلاثة بغية تنظيم هوية احوال مدنية مزورة استخدمها في تحركاتي تم اشعاري من قبلهم فيما بعد بالحضور الى منطقة دبس مكحول لاستلامها، وحال استلامي لها تم ابلاغي من قبل عصابات داعش الارهابية بالقيام بعملية انتحارية حضرت على اثر التبليغ الى منطقة المشاعيف حاملا بندقية ومرتديا حزاما ناسفا لغرض تفجير نفسي على القوات الامنية حيث قام باستقبالي (أ) الذي اصطحبني بالصهريج تجاه قضاء الشرقاط لتنفيذ العملية الانتحارية فيه وهناك تم القبض علي".
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