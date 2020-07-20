مستشار الأمن الوطني يصل الطارمية ويلتقي القيادات الأمنية والعشائرية

التقى مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي فور وصوله منطقة الطارمية شمال بغداد، القيادات الامنةي والعشائريةى هناك

وقال مصدر مطلع ، إن "مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي وصل منطقة الطارمية شمال بغداد اليوم الاثنين",.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "مستشار الامن الوطني التقة فور وصوله الطارمية القيادات الامنية والعشائرية".

واستشهد امر لواء 59 بالجيش العراقي العميد الركن علي غيدان بعملا إرهابيا استهدفت من خلاله عجلة عسكرية كان يستقلها في منطقة بن سينا بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.