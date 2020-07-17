الامن الوطني يلقي القبض على شخص يمارس الابتزاز الالكتروني في بابل

أعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، عن إلقاء القبض على شخص يمارس الابتزاز الالكتروني في محافظة بابل.

وذكر الجهاز في بيان ان "قوة من جهاز الامن الوطني في محافظة بابل ألقت القبض على شخص يمارس الابتزاز الالكتروني من خلال استدراج الضحايا بعلاقات مشبوهة وتصويرهن ومساومتهن بمبالغ مالية؛".

وأضاف أن "ذلك جاء بعد ان تقدمت احدى المواطنات بشكوى ضده واصدار مذكرة قبض؛ وقد جرى تدوين اقواله اصوليا وتسليمه الى الجهات القضائية المختصة ليتم محاكمته.