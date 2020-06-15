لاول مرة..الصحة تعلن تسجيلها اعلى نسبة للشفاء من كورونا اليوم

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن تسجيلها اعلى نسبة للشفاء من كورونا اليوم.

وقالت الوزارة في بيان، انها "سجلت اعلى نسبة للشفاء هذا اليوم والتي بلغت (١١٥٠) من المصابين بفايروس كورونا ولأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا".

واضافت ان "ابطال ملاكات الجيش الابيض مستمرة ببذل اقصى الجهود لحين اكتساب جميع المصابين بالفيروس الشفاء التام في القريب العاجل ان شاء الله"، داعية المواطنين الى "التعاون من خلال الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع".