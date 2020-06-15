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الشهداء النيابية: الحكومة تجاهلت البرلمان بقطع رواتب هذه الشرائح


اتهم رئيس لجنة الشهداء والسجناء والضحايا النيابية عبد الاله النائلي، الاثنين، الحكومة تجاهل السلطة التشريعية عندما اقدمت على قطع رواتب شريحة الشهداء والسجناء والانتفاضة، معتبرا أن الحكومة اتخذت صلاحيات المشرع والمراقب دون علم مجلس النواب.

وقال النائلي في تصريح صحفي إن :الحكومة اتخذت قرار قطع رواتب شريحة مهمة من أبناء الشعب العراقي بمعزل عن مجلس النواب”.

وأضاف أن “البرلمان لن يسكت وسنعمل على استضافة الجهات المعنية لاسترداد الحقوق التي شرعت بموجب القوانين”،

مشيرا إلى أن “هذه الرواتب منحت وفق القانون والغائها يتطلب تشريع قانون ولايحق للحكومة أو أي جهة استقطاع جزء من رواتب الشهداء والسجناء بمعزل عن البرلمان”.

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