العراق يسجل 1106 اصابات بكورونا وشفاء 1150 مصاباً من الفايروس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تسجيل 1106 اصابات بفيروس كورونا، فيما أكدت شفاء 1150 مصاباً من الفايروس.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم فحص (١٠١٣٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٨٠٠٠٥)".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجلت هذا اليوم (١١٠٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٧٢

بغداد / الكرخ ٢٢٥

مدينة الطب ٧٧

النجف الأشرف ٨٢

االسليمانية ١٦٩

أربيل ٣٧

كربلاء ٢٧

كركوك ٢٨

ديالى ٤٤

واسط ٣٠

البصرة ٧٠

ميسان ٧٣

بابل ٢٣

ذي قار ١٠٣

نينوى ٤

الانبار ٤٢

وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت ١١٥٠ حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة ٣٧١

بغداد الكرخ ١٢٨

مدينة الطب ٦

النجف ١١

اربيل ١١

السليمانية ٣٥١

دهوك ١٤

كركوك ٥

كربلاء ٤٨

ديالى ٦

البصرة ١٠

ميسان ٢٠

واسط ١٧

بابل: ١٧

الديوانية: ٢٤

ذي قار ٧٥

المثنى ١٨

الانبار: ٥

نينوى: ١

صلاح الدين: ١٢

وأشارت الوزارة، إلى أن "حالات الوفيات بلغت ٤٥ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ١٠

بغداد الكرخ ٣

مدينة الطب ٣

النجف ٢

السليمانية ٣

اربيل ٢

كركوك ٣

ديالى ٥

البصرة ٢

واسط ٣

ميسان ٣

ذي قار ٢

الديوانية ٣

المثنى ١

وبينت أن "مجموع الإصابات بلغ ٢١٣١٥، ومجموع حالات الشفاء، ٩٢٧١، وعدد الراقدين الكلي ١١٣٩٢، والراقدين في العناية المركزة ١٥٠"، مبينة أن "مجموع الوفيات ٦٥٢".